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MEB'den flaş açıklama! Sınav tarihi ertelendi

MEB'den flaş açıklama! Sınav tarihi ertelendi

5 Mart'ta yapılması planlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ileri bir tarihe ertelendi.

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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ertelendi.

MEB tarafından yapılan açıklamada, “5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı açıklanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 5 Mart'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirileceği duyurulan 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) ertelendi. Sınav tarihi daha sonra açıklanacak” ifadelerine yer verildi.

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