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Deprem felaketinin iki esas nedeni ortaya çıktı

Deprem felaketinin iki esas nedeni ortaya çıktı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın raporunda deprem felaketinin başlıca iki nedeni olarak eksik malzeme ve yumuşak zemin olduğu belirtildi.

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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın raporunda “Bu afette başarısızlığın birinci nedeni, bu bölgedeki riskin, deprem olmadan önce yapılması gereken Risk Yönetimi’nin kriz anı ortaya çıkıncaya kadar yönetilebilecek seviyeye kadar indirgenmemiş olmasıdır” denildi.

İMO’nun hazırladığı raporda bölgedeki yapı envanterinin an itibarıyla bilinmediği ancak toptan göçen veya hasar alan binaların bir kısmının 2000 yılı sonrası yapılmış olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Milliyet gazetesinin haberinde yer alan raporda, “Hatta birkaç yıl öncesi gibi çok yakın geçmişte yapıldığı ifade edilen ve 2019 yönetmeliği ile dahi tasarlanmış olabilecek binalarda da toptan göçmeler olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Raporda, hasarların yaygın olduğu bölgelerin, verimli tarım arazileri üzerinde planlanmış şehirler olduğu belirtilerek şöyle denildi: “Ana kayanın derinde olduğu zayıf zemin koşullarında, hatta sıvılaşma potansiyeli olan zeminlerde yapılan 10-15 katlı ve taşıyıcı sistemi esnek yapılar ağır hasar almış veya toptan göçmüştür. Bununla birlikte, göçmese de bir kat batan veya yana eğilen binalar gözlemlendiğinden, bazı bölgelerde zemin sıvılaşması olduğu düşünülmektedir. Özellikle küçük ölçekli müteahhit firmaların bir kısmının maliyetleri karşılamaktan kaçınması nedeniyle bu tür zeminler üzerinde yapılan yapıların bir kısmının deprem dayanımının sorgulanmaya muhtaç olduğunu söylemek mümkündür.”

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