‘Devlet nerede’ diyenler iyi izlesin! Selçuk Bayraktar’a ne bahane bulacaklar?

Baykar CEO'su ve teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraşlıların acil konut ihtiyacını karşılamak için 2 bin kişi kapasiteli 520 konteynerin 1,5 ayda tamamlanacağını açıkladı.

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İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, devamlı olarak afet bölgesine yeterli yardımların yapılmadığı yalanını ortaya atanlara Selçuk Bayraktar'ın bölgeden yaptığı açıklamayla cevap verdi. Youtube kanalında konuya ilişkin düşüncelerini paylaşan Özışık, Selçuk Bayraktar'ın

çektiği videoyu izleyenleriyle paylaşıp şimdi ne diyeceksiniz diye sordu.

Baykar CEO'su ve teknoloji lideri Selçuk Bayraktar kentteki depremde binden fazla evin yıkıldığını söyleyerek insanların öncelikle barınmaya ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı.

1000 konut bağışlayalım dedik!

En kalıcı çözümler için çalıştıklarını söyleyen Bayraktar, “Baykar olarak 1000 konut bağışlayalım dedik. Nerede çağrılırlarsa çağrılsınlar, sadece afetzedelere bağışta bulunacağız. Kalıcı bir barınak için böyle bir kampanya başlattık. AFAD'ın koordinasyonunda bu ancak kalıcı seferberlikle giderilebilecek bir durum. Üstelik medeniyetimiz ve inancımız bize bunu öğretiyor. Sahip olduğumuzu düşündüğümüz tek şey geçici bir güven ve test. Herkes bir yıldırım gibi geldi” diye konuştu. Bayraktar, tüm kurum ve kişileri "Konut için Seferberlik" adını verdikleri kampanyaya katılmaya davet etti.

İşte bu çağrıyı ekrana taşıyan Özışık, yapacağı hizmetler için Selçuk Bayraktar'a tekrar teşekkür ederken bazı muhalif isimlerin buna rağmen burun kıvıracağını ifade etti.

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