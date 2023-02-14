Hadi Özışık'tan Sait Bilgin'e taziye mesajı: "Acını paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz"

Depremin vurduğu Kahramanmaraş’ta Bilgin Pro’nun Genel Müdürü ve F5 Haber'in sahibi, gazeteci Mehmet Sait Bilgin'in iki oğlu, eşi ve yakın akrabaları enkaz altında kalmıştı. Günlerdir enkaz başında bekleyen ve ekiplerin başından bir an olsun ayrılmayan Bilgin, acı haberi sosyal medya hesabından 'Başımız sağ olsun dostlar' diyerek duyurdu. İnternethaber.com ailesi olarak SAİT BİLGİN'in acısını paylaşıyor ve baş sağlığı diliyoruz...

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Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem 10 ili birden vurmuş, çok sayıda bina yıkılırken binlerce vatandaşımız enkaz altında kalmıştı.

Sait Bilgin acı haberi duyurdu

Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta arama kutarma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği günlerde Kahramanmaraş’tan acı haber geldi. Merkez Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Penta Park sitesinde Gazeteci Sait Bilgin'in enkaz altındaki yakınları için yürütülen çalışmada çocukları Mazhar Kaan Bilgin, Sürur Hakan Bilgin ve eşi Pınar Bilgin'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Bilgin acı haberi "Başımız sağ olsun dostlar..." diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gazeteci Bilgin'in paylaşımı şu şekilde;

'Başımız sağ olsun dostlar... Deprem şehitlerimiz tek tek çıkıyor, hayat arkadaşımı ve evlatlarımı teşhis ettik. Muhtemelen uykudan bile uyanamadan vefat etmiş canlarım. Hepimiz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Umutla yanımda olan tüm dostlara ailem adına teşekkür ediyorum.

İtikadımız, kadere inancımız tam ama koca caddede yıkılan tek binalara sebep olanlarla, mağazaların kolonlarını keserek hem geleceğimizi öldüren hem şehirlerimizin tarihini bitirenlerle iki cihanda hesaplaşacağım. Taziyelerinizi aldık kabul ediyorum, Rabbim sizleri korusun. '

"Böyle bir acı yok"

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Bilgin Pro’nun Genel Müdürü ve F5 Haber'in sahibi, gazeteci Mehmet Sait Bilgin'e başsağlığı dilediği videoda yürekleri yakan olayın perde arkasını anlattı. Özışık yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta Sait Bilgin diye bir arkadaşım var. O kadar acı bir hikaye ki... Okullar tatil ediliyor. Sait'in sevgili eşi ve iki çocuğu ile birlikte Kahramanmaraş'a gidiyor. Okulların açılacağı gün harekete geçiyorlar, İstanbul'a gelecekler ama hava muhalefeti nedeniyle uçaklar iptal ediliyor sonrasında da İstanbul Valiliği açıklama yaptı ve okullar tatil edildi. O çocuklar anneleriyle birlikte havalimanından geri dönüyorlar uçuşlar iptal edildiği için. Pazar günü İstanbul'a gelecekler ve geri dönüyorlar o gece sabaha karşı 04.17'de deprem oluyor iki çocuk anneleriyle birlikte enkazın altında kalıyor. Allah böyle bir acıyı kimse yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

İnternethaber.com ailesi olarak SAİT BİLGİN'in acısını paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz...