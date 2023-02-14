Depremzede vatandaştan HDP'li Garo Paylan'a sert tepki

Diyarbakırlı depremzede vatandaş, HDP'li Garo Paylan'ın halkla konuşmayarak yalnızca fotoğraf çektirmesine tepki gösterdi. Depremzede Paylan'a, "Sabah 5’ten beri buradayım, devlet bana bakıyor sen bana bakmamışsın. Diyarbakır'ın çöpü olamazsın" dedi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ili etkiledi. Yıkılan binlerce binanın altında kalanlar için herkes seferber oldu, kurtarılan yaralılar ise hastanelere kaldırıldı.

Bir yandan yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, diğer yandan da depremin yaraları sarılıyor.

Diyarbakır'da da tüm imkanlar seferber edildi

Depremin etkilediği illerden biri olan Diyarbakır'da da devlet, tüm imkanlarıyla seferber oldu.

Çöken binalardan birinde çalışmalar devam ederken bir vatandaşın isyanı dikkat çekti.

Depremzede vatandaş, bölgeye gelen HDP'li vekillere tepki gösterdi.

"Garo Paylan gelmiş burada resim çekiyor, vatandaşla konuşmuyor"

Özellikle HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'a tepki gösteren depremzede, "Garo Paylan gelmiş burada resim çekiyor, vatandaşla konuşmuyor." dedi.

"Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın"

Paylan'a yönelik sözlerine devam eden vatandaşımızın, "Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın. Sen Diyarbakır’ın çöpü olamazsın." sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.

"Sabah 5’ten beri buradayım, devlet bana bakıyor sen bana bakmamışsın"

Depremzede vatandaşın tepki gösterirken söyledikleri şu şekilde:

Devlet bize bakıyor, ekmek veriyor su veriyor, her şeyi veriyor. Siz kimsiniz buraya geldiniz. Garo Paylan gelmiş burada resim çekiyor, vatandaşla konuşmuyor. Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın. Sen Diyarbakır’ın çöpü olamazsın. Sabah 5’ten beri buradayım, devlet bana bakıyor sen bana bakmamışsın. Geliyorsun burada resim çekiyorsun. Adam orada diyor ki bu Kürt'tür. Ben Kürdüm ama Kürtçü değilim, milletvekili bana kızıyor.