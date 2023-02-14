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Lazar Markovic, Süper Lig deviyle anlaştı! Takımı Gaziantep FK ligden çekilmişti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Lazar Markovic, Süper Lig deviyle anlaştı! Takımı Gaziantep FK ligden çekilmişti

Trabzonspor, deprem felaketi dolayısıyla ligden çekilen Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

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Trabzonspor'un Gaziantep FK forması giyen Lazar Markovic ile ilgilendiği ve Gaziantep ile görüştüğü öğrenildi. İki kulübün Markovic'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaştığı ve Bordo Mavililerin kısa süre içerisinde bu transferi açıklayacağı belirtildi.

Gaziantep FK ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan sağ kanat oyuncusu Markovic bu sezon çıktığı 22 maçta 5 gol 3 asistle oynadı.

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