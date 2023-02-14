Hentbol Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu depremde vefat etti

Hentbolda A Milli Erkek Takımı'nın kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın, Hatay'da yaşanan depremde vefat ettikleri duyuruldu. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemize kattığın her şey için teşekkürler Cemal. Biz senden razıyız, seni unutmayacağız" denildi.

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Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) sosyal medya hesabından, "Antakya'da yaşadığı evin enkazı altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımımızın kaptanı, canımız Cemal Kütahya'nın ve oğlu Çınar Kütahya'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." paylaşımı yapıldı.

Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilenen açıklamada, "Ülkemizi yıllarca en üst seviyede başarıyla temsil eden Cemal Kütahya'nın ismini yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ülkemize kattığın her şey için teşekkürler Cemal. Biz senden razıyız, seni unutmayacağız." denildi.

THF Başkanı Uğur Kılıç da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cemal Kütahya, koca yürekli adam, milli takımımızın kaptanı, sizi dört gözle bekledik. Sen oğlunu kucakladın, cennete yürüdünüz. Çok üzgünüm çok. Cemal'in eşi ve kayınvalidesine henüz ulaşılmadı. Çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Onlara henüz ulaşılamadı

Federasyondan yapılan açıklamada, Kütahya'nın eşi Pelin Kütahya ve kayınvalidesi Nurten Mutlu'ya ise henüz ulaşılamadığı aktarıldı.