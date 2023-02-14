İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısında yeni gelişme!

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 36 şüpheli hakkında dava açıldı.Abone ol
13 Kasım 2022'de Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.
Bombayı caddeye bırakan terörist Ahlam Albashir'in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında dava açıldı.
Ayrıntılar gelecek...
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