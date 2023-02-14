BIST 4.505
DOLAR 18,85
EURO 20,29
ALTIN 1.125,81
HABER /  GÜNCEL

Kepçe operatörü enkazı temizlerken son anda farketti! 202. saatte canlı kurtarıldı

Kepçe operatörü enkazı temizlerken son anda farketti! 202. saatte canlı kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ depreminin 9. gününde arama kurtarma çalışmaları neredeyse sonlandırılırken, iş makinalarıyla enkazlar kaldırılmaya başlandı. Hatay'da enkaz kaldıran bir kepçe operatörü son anda enkazın içindeki 26 yaşındaki kadının hayatta olduğunu fark edince durdu. Emine Akgül isimli kadın 202. saatte mucizevi bir şekilde hayata geri döndü. Enkaz kaldırma çalışmaları için eceli mi ediliyor tartışması başladı...

Abone ol

Büyük felaketin 9. günü 202’nci saatinde Hatay'ın Antakya Cumhuriyet Mahallesi Çiper Apartmanı’nda iş makinesi enkaz çalışması sırasında canlı birisi olduğu fark edildi. 911 arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle isminin Emine Akgül olduğu çevredeki vatandaşlardan öğrenilen 26 yaşındaki kadın, enkaz arasından çıkarıldı. Ağır yaralı ve yarı baygın olduğu söylenilen Akgül ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kepçeci kardeşimiz fark edince kurtuldu

911 Arama Kurtarma ekibi başkanı Mustafa Gürsoy, “Kepçeci kardeşimiz durumu fark edince ekiplere haber verdi. Etraftaki herkes de yardımcı oldu, sağ olsunlar hep birlikte enkaz altında kalan kızımızı sedyeye koyduk. Sedyeye koyarken hissettik, ayakları soğuktu. Soğumaya başlamıştı ama bilinci yerindeydi. Allah’a şükürler olsun. Böyle şeyler bizim umudumuz oluyor” dedi.

İhbar gelir gelmez bölgeye geldik

911 ekibi üyesi Zişan Köşe ise yaşananları anlatarak, “Bize ihbar geldiği andan itibaren ekip olarak intikal ettik. Gerekli çalışmaları diğer ekiplerle koordine olarak vatandaşımızı canlı bir şekilde sağ salim çıkardık” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yakınları cesetlerini beklerken 198'inci saatte enkazdan dipdiri çıktılar! Onları hayatta tutan şey meğer...
Foto Galeri Yakınları cesetlerini beklerken 198'inci saatte enkazdan dipdiri çıktılar! Onları hayatta tutan şey meğer... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Haluk Levent kaza geçirdi! AHAB için depremin merkezi Pazarcık'a gidiyordu...
Haluk Levent kaza geçirdi! AHAB için depremin merkezi Pazarcık'a gidiyordu...
Cenk Tosun formasını isteyen Cavit ile buluştu
Cenk Tosun formasını isteyen Cavit ile buluştu
Çinli arama kurtarma personeli Müslüman oldu
Çinli arama kurtarma personeli Müslüman oldu
Depremzedeler için 30 milyon dolar bağış yaptı kayıplara karıştı
Depremzedeler için 30 milyon dolar bağış yaptı kayıplara karıştı
Kahramanmaraş’ta deprem sonrasında züccaciye dükkanında tek bir tabak bile kırılmadı
Kahramanmaraş’ta deprem sonrasında züccaciye dükkanında tek bir tabak bile kırılmadı
Ertuğrul Özkök deprem bölgesindeki en büyük sorunu bu sözlerle açıkladı
Ertuğrul Özkök deprem bölgesindeki en büyük sorunu bu sözlerle açıkladı
Deprem sigortasında yüzde 55 artış
Deprem sigortasında yüzde 55 artış
Hatay'da depremzedenin otomobilini çalıp Kocaeli'ye geldi yakalanan şüphelinin ifadesi çıldırttı
Hatay'da depremzedenin otomobilini çalıp Kocaeli'ye geldi yakalanan şüphelinin ifadesi çıldırttı
Devlet Bahçeli hedef tahtasına koymuştu! MHP'li Varlı'nın kızı AHBAP'ın Ankara İl Başkanı çıktı
Devlet Bahçeli hedef tahtasına koymuştu! MHP'li Varlı'nın kızı AHBAP'ın Ankara İl Başkanı çıktı
Hatay'da madenciler enkaz altında bulup teslim etti maddi değeri inanılmaz
Hatay'da madenciler enkaz altında bulup teslim etti maddi değeri inanılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Hükümet Zirvesi'ne mesaj: Kara gün dostluğunu unutmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Hükümet Zirvesi'ne mesaj: Kara gün dostluğunu unutmayacağız
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama: Taşımalı eğitim kapsamına aldık
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama: Taşımalı eğitim kapsamına aldık