Kepçe operatörü enkazı temizlerken son anda farketti! 202. saatte canlı kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ depreminin 9. gününde arama kurtarma çalışmaları neredeyse sonlandırılırken, iş makinalarıyla enkazlar kaldırılmaya başlandı. Hatay'da enkaz kaldıran bir kepçe operatörü son anda enkazın içindeki 26 yaşındaki kadının hayatta olduğunu fark edince durdu. Emine Akgül isimli kadın 202. saatte mucizevi bir şekilde hayata geri döndü. Enkaz kaldırma çalışmaları için eceli mi ediliyor tartışması başladı...

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Büyük felaketin 9. günü 202’nci saatinde Hatay'ın Antakya Cumhuriyet Mahallesi Çiper Apartmanı’nda iş makinesi enkaz çalışması sırasında canlı birisi olduğu fark edildi. 911 arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle isminin Emine Akgül olduğu çevredeki vatandaşlardan öğrenilen 26 yaşındaki kadın, enkaz arasından çıkarıldı. Ağır yaralı ve yarı baygın olduğu söylenilen Akgül ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kepçeci kardeşimiz fark edince kurtuldu

911 Arama Kurtarma ekibi başkanı Mustafa Gürsoy, “Kepçeci kardeşimiz durumu fark edince ekiplere haber verdi. Etraftaki herkes de yardımcı oldu, sağ olsunlar hep birlikte enkaz altında kalan kızımızı sedyeye koyduk. Sedyeye koyarken hissettik, ayakları soğuktu. Soğumaya başlamıştı ama bilinci yerindeydi. Allah’a şükürler olsun. Böyle şeyler bizim umudumuz oluyor” dedi.

İhbar gelir gelmez bölgeye geldik

911 ekibi üyesi Zişan Köşe ise yaşananları anlatarak, “Bize ihbar geldiği andan itibaren ekip olarak intikal ettik. Gerekli çalışmaları diğer ekiplerle koordine olarak vatandaşımızı canlı bir şekilde sağ salim çıkardık” diye konuştu.