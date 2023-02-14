Yakınları cesetlerini beklerken 198'inci saatte enkazdan dipdiri çıktılar! Onları hayatta tutan şey meğer...
Kahramanmaraş’ta depremin 9. gününde 198. saatte enkazdan sağlıklı olarak çıkarılan 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki Yeninar, o saatleri anlattı.
Pınar Apartmanı’nda Muhammed Enes’in sesi duyulunca askerler, madenciler ve AFAD görevlilerinin yanı sıra, yerli ve yabancı kurtarma ekipleri seferber oldu Madenciler 'Domuz damı' yaptı, askerler de enkaz altındaki sporcu Muhammed Enes’e ulaştılar.
Muhammed Enes yanında ağabeyi 21 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki ile konuştuklarını daha büyük ağabeyinden ilk günlerde ses aldığını söyledi.
Zamanla yarış sonrası 4-5 saatlik çalışma ile önce Muhammed Enes ardından da ağabeyi Abdülbaki Yeninar enkazdan şuuru açık olarak çıkarıldı.
12 ambulansıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Yeninar kardeşlerin durumunun iyi olduğu bildirildi.