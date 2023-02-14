Yakınları cesetlerini beklerken 198'inci saatte enkazdan dipdiri çıktılar! Onları hayatta tutan şey meğer...

Pınar Apartmanı’nda Muhammed Enes’in sesi duyulunca askerler, madenciler ve AFAD görevlilerinin yanı sıra, yerli ve yabancı kurtarma ekipleri seferber oldu Madenciler 'Domuz damı' yaptı, askerler de enkaz altındaki sporcu Muhammed Enes’e ulaştılar.