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Hatay'da madenciler enkaz altında bulup teslim etti maddi değeri inanılmaz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay'da madenciler enkaz altında bulup teslim etti maddi değeri inanılmaz

Deprem bölgesinde görev yapan maden işçileri, arama ve kurtarma çalışmaları sırasında buldukları ziynet eşyalarını kolluk kuvvetlerine teslim etti.

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Depremin vurduğu illerde görev yapan maden işçileri, arama ve kurtarma çalışmalarında kurtardıkları yüzlerce canın yanı sıra buldukları ziynet eşyaları ve paraları da kolluk kuvvetlerine teslim ediyor.

Hatay’da görev yapan maden işçileri, arama sırasında ziynet eşyaları ve paralardan oluşan kıymetli eşyaları jandarma ekiplerine teslim etti. Tutanak altına alınan eşyaların maddi değerinin 15 milyon TL olduğu değerlendirildi.

Maden işçilerinin bölgedeki çalışma azmi ve davranışları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

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