4 kişinin öldüğü Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu yakalandı

Kahramanmaraş’ta deprem sonrasında züccaciye dükkanında tek bir tabak bile kırılmadı

Ertuğrul Özkök deprem bölgesindeki en büyük sorunu bu sözlerle açıkladı

Yardım için gönderilen montun içinden çıktı! O anlattı herkes ağladı Bunu yapan cehenneme gider mi?