Devlet Bahçeli'den Kahramanmaraş depremleriyle ilgili açıklamalar 'devlet yok' diyenlere sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. "Devlet yok" diyenlere "işbirlikçi sefiller" diyen Bahçeli, AHBAP ve Babala için de "Devletin yapamadığı ne vardır da ahbap'çılar, babala'cılar akbabalar gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların televizyonda artık yer almaması lazım." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. "Devlet nerede?" sorusunu soranlara sert sözlerle karşılık veren Bahçeli, afet bölgesindeki illere sırasıyla gideceğini açıkladı.

Deprem sonrası muhalafetin tavrına tepki gösterenBahçeli, 6 şubat depremini malzeme haline getirip siyasi talancılığa soyunanlar Türkiye'ye musallat olan metastaz yapmak için uğraşan kanser hücreleridir." dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları:

500 atom bombası gücünde

"Çetin bir sınav ve sınamadan geçiyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen ikiz depremler 110 bin kilometrekarelik bölgede 10 ilimizi, 113 ilçemizi, 6514 köyümüzü vurmuştur.

Bilim insanları bu ikiz depremin 500 atom bombası gücüne denk düştüğünü ileri sürmüştür. Her gün acılarımıza yenileri eklenmiştir. Şehirlerimiz harap olmuştur.

Deprem bölgesine gidiyor

MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illerimizi ziyaret etmek için makul bir zaman kollamışımdır. Şimdi o vakit gelmiştir, yola düşmenin vaktidir. Çalışmaların aksamasına izin vermeden depremzedelerimizi tek tek ziyaret edeceğim.

"Devlet yok" diyen kanı bozuklar

“Deprem bölgesinde her şey var, sadece devlet yok” diyen kanı bozuklar size söylüyorum; devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle, tüm haysiyetiyle, tüm hükümranlığıyla havidir, hakimdir, hadimdir. Şu hassas günlerde ağır konuşuyorum, kimse kusura bakmasın, ama mecburum; devlet yok diyen kalite ve karakter yoksunları iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir. Menfaatperestler, sosyal medya gösterisi yapan haşaratlar, acılarımızı malzeme yapan ucuz reklam meraklısı aymazlar, tribüne oynayan asalaklar hepsi birden ortalığa üşüşmüştür.

"O gelmedi o yetişemedi demek deprem kadar yıkıcıdır"

Felaketin derece düzeyi büyük olunca ister istemez arama kurtarma çalışmalarında bazı eksikler yaşanmaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun böyle yıkıcı bir afetle başa çıkmak kolay değildir. O gelmedi o yetişemedi demek deprem kadar yıkıcıdır.

Peşin hükümlü zihniyetlerden tiksindik. Gerçekleri çarpıtan iğne ile kuyu kazar gibi yapılan çalışmaları sulandırmaya çalışan sahtekarları biliyor, görüyor ve nefesimizin ensemizde olduğunu biliyoruz.

Ahbap ve Babala eleştirisi

Devleti bir kenara itip, ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir, bizim nazarımızda da itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Hatay’ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya, paniğe ve can kayıplarına neden olanlar afet bölgesinde neyin peşindedir?

Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar va babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır? Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir muhterislik kimin harcı, kimin haddidir?

Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, her müşkülatın, her mihnetin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün ve mukadderdir. Devletimize ve hükümetimize sonuna kadar güveniyoruz, her şart altında arkalarında olduğumuzu tavizsiz bir duruşla ifade ediyoruz.

Felaket günlerimizi ballandıra ballandıra magazin gösterisine çevirenler

Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru, en sağlıklı yoldur, kaldı ki beklentimiz ve çağrımız da budur. Felaket günlerimizi ballandıra ballandıra magazin gösterisine çevirenler bize göre kesinlikle iyi niyetten yoksundur.

Milletçe acılarımızı paylaşarak nasıl azaltırız derdindeyken, birilerinin çıkıp hesabi davranması, cüzdanlarını doldurma ve şöhret devşirme peşine düşmesi tam manasıyla erdemsizlik ve edepsizliktir. Hele bir enkazımızı kaldıralım, hele bir belimizi iyice doğrultalım, sırtımıza yapışan kenelerle işte o zaman hesaplaşacağımız vakit de inşallah gelmiş olacaktır.

Muhalefete sert tepki

Türk devleti ayağa kalkmıştır, adı konulmamış bir seferberlik ilanı yapılmıştır. 70 ülke Türkiye'mizin yardımına koşmuştur. Hepsine teşekkür ediyorum. Belki yeri ve zamanı değil ama sormak lazım: Muhalefet ne yaptı? 6 şubat depremini malzeme haline getirip siyasi talancılığa soyunanlar Türkiye'ye musallat olan metastaz yapmak için uğraşan kanser hücreleridir.

Cevabını aradığım ilk soru şudur, Fransa'da yayınlanan ve peygamber efendimizin emanetlerine zaman zaman saldıran dergi ile CHP'nin başındaki zat ile arasında bir fark gören var mıdır?