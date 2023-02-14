Selahattin Demirtaş: Tek adam olduğuna göre tüm sorumluluk Erdoğan'da

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, deprem felaketindeki tedbirsizliğin ve yanlışların sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyerek, "Bu sistemde hiç kimse Erdoğan’dan talimat almadan harekete geçmiyor. Şimdi biz Erdoğan’ı sorumlu tutmayalım da kimi tutalım? Tek adam kendisi olduğuna göre, tüm sorumluluk Erdoğan’dadır. En büyük hesabı da halka vermek zorundadır" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilde ağır yıkıma neden oldu. Mevcut can kaybı 31 bini aşmışken ve hala enkaz altında çok sayıda vatandaş varken, deprem bölgesine müdahalenin yetersizliği ve koordinasyonsuzluğa tepki yağmaya devam ediyor.

İktidara bu konuda tepki gösteren isimlerden olan, HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk saniyeden itibaren koordinasyonu sağlayıp dayanışmayı ön plana çıkarmak yerine farklı bir yol izlediğini söyledi.

Demirtaş, Gazete Duvar’da yayımlanan yazısında konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

Halkın karşısına ancak gün ortasında çıktı

"Peki Erdoğan bunları yapmadı da ne yaptı? Kendi partisinin belediye başkanlarına tek tek telefon etti ama böyle yıkıcı bir depremde en etkili çalışabilecek dört büyükşehir belediyesinin de dahil olduğu tek bir muhalefet belediyesiyle bile konuşmadı. Halkın karşısına ancak gün ortasında çıktı ve hayatının en öfkeli konuşmalarından birini yaparak muhalefeti suçladı, ayrıştırdı, hakaret ve tehdit etti.

Depremzedelere 10 bin TL ve yeni ev vadetti. Sosyal medyayı kısıtladı. OHAL ilan etti. Yurtları boşaltıp üniversiteleri kapattı. Birkaç muhalefet liderini, o da sadece telefonla aradı, diğer liderlerle hiç iletişim kurmadı. Sivil, gönüllü yardımları engelledi.

"Erdoğan eleştirilere öfkelenmekte haklı mı?

Şerefsiz dedi, namussuz dedi, soysuz dedi, dedi de dedi… Şimdi siz söyleyin Allah aşkına, Erdoğan eleştirilere öfkelenmekte haklı mı? Madem Erdoğan tüm yetkileri kendisinde toplayıp tek adam oldu, tüm yapılması gerekenleri yapması gerekmez miydi? Çünkü bu sistemde hiç kimse Erdoğan’dan talimat almadan harekete geçmiyor.

Şimdi biz Erdoğan’ı sorumlu tutmayalım da kimi tutalım? Tek adam kendisi olduğuna göre, tüm sorumluluk Erdoğan’dadır. En büyük hesabı da halka vermek zorundadır. Ve bu, er ya da geç olacaktır."