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'Allah'u Ekber' nidalarını böyle eleştirdi! Cemil Kılıç yok artık dedirtti: Örgüt propagandası yapılıyor

'Allah'u Ekber' nidalarını böyle eleştirdi! Cemil Kılıç yok artık dedirtti: Örgüt propagandası yapılıyor

Enkaz altından vatandaşları çıkarırken atılan "Allah'u Ekber" nidalarına ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın yorumu sosyal medyada çok konuşuldu. Cemil Kılıç, 'Allah-'u Ekber' diye bağıranların 'örgüt propagandası' yaptıklarını söyledi...

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Flash Habet Tv'ye konuk olan ilahiyatçı Cemil Kılıç, canlı yayında bu kadar da olmaz dedirten bir yorumda bulundu. CHP'ye yakınlığı herkes tarafından bilinen Cemil Kılıç, enkaz altından vatandaşları çıkarırken "Allah'u Ekber" demenin örgüt propagandası olduğunu savundu.  

Kılıç "Savaşıyorsun orada 'Allah'u Ekber' diyebilirsin, namaza başlarken 'Allah'u Ekber' diyorsun... Sevindirici bir şey olduğunda 'Elhamdülillah' denilir. Peki, niye bu tekbir getirilir. Bu tekbir çünkü siyasal İslamcılığın bir sloganı haline getirildi. Namaz kılarken söyleyene bunu diyemeyiz, kurban keserken diyenlere bunu diyemeyiz. Ama sen yıkıntının altından birini kurtarıyorsun ve 'Allah'u Ekber' diye slogan atıyorsun. Apaçık bir şekilde örgüt propagandası yapıyorsun, üstelik yasadışı illegal bir örgütün propagandasını yapıyorsun" diye konuştu.

Cemil Kılıç kimdir?

Cemil Kılıç 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sinop nüfusuna kayıtlıdır. İlk öğrenimini Sinop ve İstanbul'da tamamlamıştır. İstanbul Küçükköy İmam Hatip Lisesinin ardından daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat fakültesi Kelam ve İslam Felsefesi bölümünden mezun oldu. 

1998 yılında aynı üniversitenin Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Anabilim dalında master eğitimlerine başlamıştır. 1999 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine atanmıştır. 2001 yılında Master'nın tamamladı. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma açılmış ağır eleştirilerin hedefine girmiştir. 

Kendisini web sitesinde “Muhammedî İslam'ın Tebliğcisi” olarak takdim eden, “Kızılbaş Müslüman”lardan olduğunu da deklare eden Cemil Kılıç, Kur’an’daki İslam ve Alevilik – Kızılbaşlık ekseninde kitaplar yayımlamıştır.

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