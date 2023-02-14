Binanın betonundan öyle şeyler çıktı ki! İçinde nazar boncuğu bile var gören yuh çekti
Depremden sonra insanların kendine en çok sorduğu sorulardan biri, yaşadığım bina sağlam mı? Bunu anlamanın yolu, binalardan alınan örneklerin incelenmesi olduğu açıklandı. Bu işlemin ise belediyelerin laboratuvarlarında yapılabildiği öğrenildi. İstanbul Kadıköy Belediyesi'nin laboratuvarında farklı binalardan alınan karot numuneleri ise deprem felaketi yaşadığımız şu günlerde akıllara adeta durgunluk verdi.
İstanbul’da beklenen büyük depremin etkileyeceği çok sayıda binanın olduğu tahmin edilirken kentte binaların dayanıklılık testleri de devam ediyor. Kadıköy Belediyesi’nin bina dayanıklılık laboratuvarında bazı binalardan alınan örneklerin betonlarında görülen nazar boncuğu, gazete parçaları ve köpük parçaları şaşkına çevirdi. Uzmanlar yapı denetim firmalarının bunu görüp gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti. İşte o çarpıcı örneklerden bazıları…
NTV’den Ahmet Örsoğlu’nun haberine göre; mühendislik hizmeti almış şartnamelere uygun olan bir beton örneği ile 35 yıllık bir yapıdan alınan mühendislik hizmeti ve herhangi bir standardı olmayan yeni denetlenmeyen bir beton örneği karşılaştırıldı.
Eski yapılardan alınan karot numuneleri neredeyse elle bile parçalanabilecek kadar dayanıksız olduğu görülürken yeni binalardan alınan örneklerin ise eski binalara göre çok daha sağlam ve basınca dayanıklı oldukları görüldü.
Ancak yeni binalardan alınan ve olmaması gereken örneklerde yok değildi.