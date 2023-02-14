Binanın betonundan öyle şeyler çıktı ki! İçinde nazar boncuğu bile var gören yuh çekti

NTV’den Ahmet Örsoğlu’nun haberine göre; mühendislik hizmeti almış şartnamelere uygun olan bir beton örneği ile 35 yıllık bir yapıdan alınan mühendislik hizmeti ve herhangi bir standardı olmayan yeni denetlenmeyen bir beton örneği karşılaştırıldı.