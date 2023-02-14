Deprem nedeniyle seçimler ertelenecek mi? AK Parti'nin en yetkili ismi konuştu iki tarih öne çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından gündeme gelen "seçimler ertelenecek mi?" sorusuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, gazeteci Deniz Gürel'e "Ne bizim gündemimizde ne de cumhurbaşkanımızın gündeminde böyle bir şey var." dedi. Gürel, seçimle ilgili "14 Mayıs veya 18 Haziran arasında seçimin yapılma ihtimali çok kuvvetli" yorumunda bulundu.

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Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Binlerce can kaybı ve yaralının olduğu deprem tüm Türkiye'yi yasa boğarak "cumhurbaşkanlığı seçimi ertelenecek mi?" sorusu kamuoyunun gündemine geldi. tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel gündeme gelen sorunun ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ile görüştü.

Gündeme gelen seçim ertelenmesiyle ilgili AK Partili Yavuz, Gürel'e şunları söyledi:

Ali İhsan Yavuz: Ne bizim gündemimizde ne de cumhurbaşkanımızın gündeminde böyle bir şey var

"AK Parti’nin seçim işleri başkanıyım. Ne bizim gündemimizde ne de cumhurbaşkanımızın gündeminde böyle bir şey var. Hala enkaz altında yardım bekleyenler bizim gündemimiz. Şuanda seçimle ilgili siyasetin fikir yürütmesi abes ve iştigal. Türkiye bir hukuk devleti, hukuk çerçevesinde ne yapılması gerekiyorsa o şekilde seçim olacak. Şuan bir takım stratejiler düşünemeyiz, insanlığımızdan utanırız. OHAL ile ilgili seçim senaryolarının kanunla hukukla alakası yok. Son söz olarak depremin ilk gününden beri sahadayım. AK Parti’nin seçim işlerinden sorumlu başkanı olarak sayın Cumhurbaşkanımız’la bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmadık. Aramızda bile konuşulacak bir zaman değil."

"Muhalefet seçimin zamanında yapılmasını istiyor"

Seçimin ertelenmesiyle ilgili muhalefet kanadından aldığı kulis bilgisini Gürel "CHP, İYİ Parti, HDP seçimin zamanında yapılmasını istiyor." sözleriyle aktardı. Seçim erteleme yetkisi ve olağanüstü hal ile ilgili Gürel "Cumhurbaşkanının seçimi erteleme yetkisi sadece savaş zamanında 1 yıl yetkisi var. OHAL seçime engel değil." dedi.

"14 Mayıs veya 18 Haziran arasında seçimin yapılma ihtimali çok kuvvetli"

Kulis bilgilerini aktaran Gürel "AK Parti’nin 2 önemli ismi “YSK’yla böyle bir şey denenmesi bana imkansız geliyor” dedi. Bir diğeri ise “Sanmıyorum, böyle bir yola başvurulacağının” dedi. Siyasi kulislerde AK Parti’nin YSK yoluyla seçimi ertelemesi yoluna girilirse bunun ciddi karşılığı olacağı ve negatif etkiye yol açacağı Ankara’da konuşuluyor. Şu anda 14 Mayıs veya 18 Haziran arasında seçimin yapılma ihtimali çok kuvvetli. Seçimin ertelenmesinin tek ihtimali muhalefetin AK Parti ve MHP’ye böyle bir teklifte bulunmasıyla olur." sözlerine yer verdi.