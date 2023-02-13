Şahinbey'de deprem sonrası 30 metre uzunluğunda dev çukur oluştu elektrik direğini yuttu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yıkımın boyutlarını gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Dev kanyon ve kağıt gibi yırtılan yollardan sonra şimdi de ortaya çıkan dev çukur görenleri şaşkına uğrattı.