Şahinbey'de deprem sonrası 30 metre uzunluğunda dev çukur oluştu elektrik direğini yuttu
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde deprem sonrası oluşan 30 metre uzunluğunda, 8 metre enindeki çukur, elektrik direğini adeta yuttu.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yıkımın boyutlarını gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Dev kanyon ve kağıt gibi yırtılan yollardan sonra şimdi de ortaya çıkan dev çukur görenleri şaşkına uğrattı.
Depremin vurduğu illerin başında gelen Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ortaya çıkan manzara herkesi şoke etti. Merkez Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydınbaba Parkı'nda depremin etkisiyle derin bir yarık oluştu.
Yarığın devamında sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur meydana geldi. 30 metre uzunluğunda, 8 metre enindeki çukurun derinliği de şaşırttı.
Çukura dik vaziyette düşen elektrik direğinin asfaltın sağlam kalan bölümlerinden bile görünmemesi dikkati çekti.