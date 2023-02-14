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Depremin vurduğu Osmaniye'de kurulan çadır kentte yangın çıktı

Depremin vurduğu Osmaniye'de kurulan çadır kentte yangın çıktı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin yıkıma neden olduğu Osmaniye'de, depremzedeler için kurulan çadır kentte tüp patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu iller arasında yer alan Osmaniye'de deprem sonrasında merkez Adnan Menderes Mahallesi'nde kurulan çadır kentte, çadırlardan birinde küçük tüpün patlaması sonrası yangın çıktı.

Yangına bölgedeki güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir çadırın yandığı ikisinin de zarar gördüğü yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

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