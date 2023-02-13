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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan talimat: Türkiye için tüm kaynakları seferber edin

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan talimat: Türkiye için tüm kaynakları seferber edin

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hükümete Türkiye'ye mümkün olan en fazla deprem desteğinin sağlanması için mevcut tüm kaynakları seferber etme talimatı verdi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Tüm dünyadan Türkiye'ye destek yağarken Güney Kore'den duygulandıran bir talimat geldi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan hükümete Türkiye'ye yardım talimatı verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yeol'dan alkışlanacak talimat 

Güney Kore Başkanlık Sözcüsü Lee Do-woon yaptığı açıklamada, üst düzey kurmayları ile rutin bir haftalık toplantı gerçekleştiren Yoon'un, "kan bağıyla edinilen bir müttefik ve kardeş bir ulus" olan Türkiye'ye azami destek talimatı verdiğini söyledi.

"Şu anda Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şeyler çadır, ilaç ve tıbbi malzeme ile elektrikli ekipmanlar" diyen Yoon'un, "Dışişleri, savunma ve sanayi bakanlıkları da dahil her bakanlığın mevcut tüm kaynakları seferber etmesini ve mümkün olan en fazla yardım malzemesini güvence altına almasını" istediği açıklandı.

'Kardeş ulus vurgusu'

Öte yandan Türkiye'ye yalnızca acil durum yardımı değil, yeniden yapılanma desteği de sağlanması için harekete geçme çağrısında bulunan Yoon'un, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile gerçekleştirdiği ayrı bir toplantıda ise "kardeş ulus" olarak nitelediği Türkiye'ye azami destek sağlama gerekliliğinin altını çizdiği öğrenildi.

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