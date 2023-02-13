Deprem felaketinde 8. gün! Can kaybı artıyor, mucizeler sürüyor! Dakika dakika son bilgiler

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Ölü sayısı 30 bine dayanırken, 100 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan depremzedeler umutları yeşertiyor. İşte Deprem bölgesinden dakika dakika son haberler...

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son açıklanan verilere göre depremde 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekiplerinin canını dişine takarak enkaz altından canlı kurtarma çalışmaları sürüyor. İşte depremin vurduğu 10 şehirden son dakika haberler...

06:00 170 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Zaman Apartmanı enkazının altından tepki veren 40 yaşındaki Sibel Kaya, AFAD ekipleri ve gönüllülerinin saatler süren çalışmalarının ardından depremin 170. saatinde enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı.

04:50 167. saatten enkazdan yürüyerek çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışma yaptığı enkazda 167 saat sonra bir depremzede ekiplerin açtığı yoldan kendisi yürüyerek çıktı. Depremzede kendisini kurtaran ekiplere sarılarak sevincini yaşadı.

02:30 Erengül Önder 166 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, ısı ölçer cihazıyla yapılan taramada hayatta olduğu belirlenen bir kişi için çalışma başlattı. Saatler süren çalışma sonucunda depremden 166 saat sonra 60 yaşındaki Erengül Önder, enkazdan çıkarıldı. Oldukça bitkin olduğu gözlenen Önder, itfaiye görevlileri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

01:55 163. saatteki mucizenin adı 7 yaşındaki Mustafa oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Konya Karatay İlçe Belediyesi ekiplerinin Hatay'da bir apartmanın enkazında dünden beri devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir çocuğa canlı olarak ulaşıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu 7 yaşındaki Mustafa isimli çocuk bulunduğu yerden kurtarıldı. Ekipler tarafından sağlık görevlilerine teslim edilen çocuk hastaneye sevk edildi.

01:51 Kahramanmaraş'ta 4.6 şiddetinde artçı deprem oldu

Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

01:20 163 saat sonra gelen mucize: Nazife Yılmaz

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, Bahçelievler Mahallesi, Dedekorkut Caddesi CCK Apartmanı'nın enkazından 62 yaşındaki Nazife Yılmaz 163 saat sonra sağ olarak kurtardı. Yaşlı kadın, depremden 163 saat sonra Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı askerleri, Zonguldak madencileri ile Bursa itfaiyesi ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi, Dedekorkut Caddesi, CCK Apartmanı'nın enkazından canlı olarak kurtarıldı. Saatler sonra yeniden insan gören kadının ilk isteği ise su oldu. Ekiplerin su yetiştirdiği kadın ardından ambulansla hastaneye götürüldü.