Enkazdan çıkan anı defteri herkesi kahretti! "Birbirimizi seven iki kardeşiz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir apartmanın enkazında bulunan anı defteri, yürekleri sızlattı. Enkazda, iki kardeşe ait anı defterinin bir sayfasında, "Biz birbirimizi seven iki kardeşiz" notu düşüldüğü görüldü.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğarken, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan apartmanın enkazında ölen kardeşlerin anı defterinden bir sayfa bulundu. "Biz birbirimizi seven iki kardeşiz" diye başlayan not görenleri duygulandırdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerden en çok etkilenen kentlerden Adıyaman’da arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yunus Emre Mahallesi’ndeki apartmanda Osman ve Müzeyyen Toprak çifti ile çocukları Abdurrahman ve Aysima Toprak, enkaz altında kaldı. Siirt Belediyesi ekipleri, 50’nci saatte, enkazdan Osman ve Müzeyyen Toprak’ı yaralı kurtardı.

Abdurrahman ve kardeşi Aysima’nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Duygulandıran not

Enkazda, kardeşlerin anı defterinin bir sayfası ve oyuncak da bulundu.

Abdurrahman’ın kardeşi Aysima ile ilgili 2018 yılında yazdığı ve kendi fotoğraflarını yapıştırdığı anı defterindeki "Merhaba. Ben Abdurrahman bu da kardeşim Aysima. Biz birbirimizi seven iki kardeşiz. Beraber çok güzel oyunlar oynarız. Bir gün ben akülü arabamı sürerken kardeşim de binmek istedi. Tek başına süremeyeceği için ona yardımcı oldum ve beraber sürdük. Çok eğlenceli bir gündü. Biz kardeşimle sevdiğimiz oyunları oynayıp devam ediyoruz" notu, görenleri duygulandırdı.