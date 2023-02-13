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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu SPK'ya baskına gitti! 380 bin kişi soyuldu SPK Başkanı istifa et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu SPK'ya baskına gitti! 380 bin kişi soyuldu SPK Başkanı istifa et

Daha önce birkaç kez kamu kurumlarına baskına giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem afeti sırasında küçük yatırımcının soyulduğunu belirterek Sermaye Piyasası Kurulu'na baskına gitti. Kılıçdaroğlu, SPK başkanının istifa etmesini istedi.

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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası afet bölgesine giden ve döndükten sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gideceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurulun önüne giderek açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesinde insanlar bir canı daha nasıl kurtarabilirim diye mücadele ederken, insanlar çadır beklerken 380 bin küçük tasarruf sahibinin deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum. Başkan istifa etsin” dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları...

Önce 'Başkan görüşecek' dendi ama...

- Deprem bölgesine gitmeden önce SPK'ya geleceğimi ve küçük tasarruf sahiplerinin nasıl zarar ettiğini ayrıntılarıyla sayın başkandan öğreneceğimi ifade etmiştim. Deprem bölgesinden dün gece yarısı döndüm. Bugün buradayım. Önce sayın başkan görüşecek dediler ama sayın başkan görüşmekten imtina etti, anladığım kadarıyla saraydan gerekli izni alamadı.

380 bin tasarruf sahibi soyulmuştur

- Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Türkiye'de hiç kimsenin soyulmasına izin vermek gibi bir geleneğimiz yoktur. Hele hele daha molozlar temizlenmeden, enkaz altında insanlar varken, deprem bölgesinde yaşayan küçük tasarruf sahiplerinin soyulmasına asla izin veremem. Deprem bölgesinde yaşayan yaklaşık 380 bin tasarruf sahibi soyulmuştur.

SPK Başkanı istifa etsin ve...

- Bunu bir kurum yapıyorsa bu herkesin ama herkesin itiraz etmesi gereken bir tablodur. Bu ülkede hiç kimse sahipsiz değildir. Deprem bölgesinde insanlar bir canı daha nasıl kurtarabilirim diye mücadele ederken, insanlar çadır beklerken 380 bin küçük tasarruf sahibinin deprem anında soyulmasını asla kabul etmiyorum.

- Başkan istifa etsin. Zarar eden, soyulan bütün depremzedelere paralarının iade edilmesi lazım. Soyguna izin vermeyeceğiz. Yeter, yeter artık. Bu ülkede herkes soyulacak mı? Seyirci kalmayacağız.

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