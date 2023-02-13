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İşte bizim tabutumuz dedi İstanbul'daki evini paylaştı! Kolon elinde kaldı

İşte bizim tabutumuz dedi İstanbul'daki evini paylaştı! Kolon elinde kaldı

Türkiye depremin acı gerçeğiyle bir kez daha tanışınca vatandaşlar yeniden kendi oturduğu bina ve mahalleleri sorgulamaya başladı. İstanbul'un Küçükyalı ilçesinde oturan bir kadının çekip paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Kadının gösterdiği binanın hali tüyler ürpertirken kolondan parçanın elinde kaldığı sarsıcı andan sonra binlerce kişinin oturduğu binanın benzer durumda olabileceği düşüncesi endişe yarattı.

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On binlerce can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sorumlular için harekete geçildi. Binaların yapımından sorumlu müteahhitler birer birer yakalanarak ifadeleri alındı. Bu sırada vatandaşlar da kendi oturduğu binaların depreme dayanıklılığını sorgulamaya başladı. Küçükyalı'dan gelen video ise durumun ciddiyetini ortaya koydu.

"Zaten tuttuğunuz gibi elinizde kalıyor"

Sosyal medyada çokça konuşulan videoda, Küçükyalı'da 3 katlı bir binada oturduğunu belirten kadın binanın içine girerek kolonları gösterdi ve "Zaten tuttuğunuz gibi elinizde kalıyor" diyor.

"Hani 10 bin lira istiyorsunuz ya..."

Binanın zemininden çekin yapan kadının gösterdiği tüyler ürpertici mekanda kolonların dayanıksızlığı açıkça görüldü. Kadın bu sırada tepkisini "Hani 10 bin lira istiyorsunuz ya ev kirasına, hani kiracılarınızı evden çıkarmaya çalışıyorsunuz ya, al işte!" sözleriyle dile getirdi.

"Bizim tabutumuz"

Videoyu "İşte böyle bir binada oturuyoruz, bizim tabutumuz diyebileceğim şekilde" ifadeleriyle sonlandıran kadının kolondan bir parçanın eline kaldığı an izleyenlerde olası yeni bir depremde yaşanabileceklere ilişkin endişe uyandırdı.

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