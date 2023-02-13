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Fatih Altaylı, 'YSK seçimleri 1 yıl erteleyecek' dedi! Mehmet Tezkan seçim için tarih verdi

Fatih Altaylı, 'YSK seçimleri 1 yıl erteleyecek' dedi! Mehmet Tezkan seçim için tarih verdi

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem, 10 ilde yıkıma neden olurken 13.5 milyon kişi etkilendi. Şimdiden ölü sayısı 32 bine dayandı. Depremden önce 14 Mayıs'a çekileceği konuşulan seçimlerle ilgili iki farklı iddia geldi. Fatih Altaylı, iktidarın YSK eliyle seçimi 1 yıl erteleteceğini iddia ederken, Mehmet Tezkan, seçimlerin Eylül ayında yapılacağını öne sürdü.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma neden oldu. Şimdiye kadar 32 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, ölü sayısının çok daha artacağı tahminleri yapılıp tüyler ürpertici rakamlar konuşuluyor. İşte tüm bunlarla birlikte Türkiye seçimlerin ne zaman yapılacağını da tartışıyor. 

İktidar kanadı 'ertelemeyi' gündemine aldı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, iktidar kanadınca deprem nedeniyle seçimlerin ertelenmesinin ele alındığını belirterek, "Mevcut durumun, zaten bıçak sırtı giden bir seçim sürecini iktidar açısından iyiden iyiye olumsuz hale getirmesi sonucunda seçimin ertelenmesinin iyiden iyiye gündemde olduğu belli. Ben de birkaç gün önce Anayasa Mahkemesi’nin eski bir kararına atfen iktidarın şansını denemek isteyebileceğini yazdım. Pek çok hukukçu arayıp bunun mümkün olmadığını anlattılar" diye yazdı.

Erteleme işi YSK'ya paslanacak

İktidarın seçimleri erteletme işini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) paslayacağını savunan Altaylı, "Önce bir seçim kararı alınacak. Sonra YSK, 4 ilde tamamen 6 ilde ise kısmen seçim sürecini yürütmesinin fiilen imkansız hale geldiğini bildirecek ve seçimlerin ertelenmesini isteyecek. Böylelikle seçimler en az 6 ay, muhtemelen bir yıl ertelenecek" ifadelerini kullandı.

Mehmet Tezkan: Eylül'e ertelenecek

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan ise "18 Haziran şimdilik ağır basıyor ama bir olasılık daha var… YSK; ‘Depremden 13 milyon insan etkilendi. 10 milyona yakın seçmen yer değiştirdi. Seçmen kütükleri yok oldu, kayıt kuyut kalmadı, yenilemem lazım, önemli bir seçmen kitlesini saf dışı bırakamam. Seçimi etkiler’ diyerek… Ve… Hazırlık yapamadım bahanesiyle seçimi eylül ayına öteleyebilir…" diye yazdı. 

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