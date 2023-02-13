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Acun Ilıcalı duyurdu! Dev maç şifresiz yayınlanacak reklam gelirleri depremzedelere...

Acun Ilıcalı duyurdu! Dev maç şifresiz yayınlanacak reklam gelirleri depremzedelere...

Acun Ilıcalı, Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçının TV8'de yayınlayacağını açıkladı. Ilıcalı, "Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan Acun Ilıcalı, "Trabzonspor - Basel maçını 15 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı. 

UEFA karşılaşmaları Exxen platformu üzerinden şifreli yayınlanıyordu.

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