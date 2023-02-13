Acun Ilıcalı duyurdu! Dev maç şifresiz yayınlanacak reklam gelirleri depremzedelere...
Acun Ilıcalı, Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçının TV8'de yayınlayacağını açıkladı. Ilıcalı, "Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.Abone ol
Sosyal medya hesabından bir duyuru yapan Acun Ilıcalı, "Trabzonspor - Basel maçını 15 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.
UEFA karşılaşmaları Exxen platformu üzerinden şifreli yayınlanıyordu.