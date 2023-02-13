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TVF açıkladı! İkisi de aileleri ile birlikte depremde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
TVF açıkladı! İkisi de aileleri ile birlikte depremde hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş bölgesi aday hakemi  ile Hatay bölgesi ulusal hakeminin depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

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10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerde spor camiasından da birçok kişi yaşamını yitirdi.

TVF  yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş bölgesi aday hakemi Sevgi Cihangir ile Hatay bölgesi ulusal hakemi Nimet Akbulut’un eşi ve çocuklarıyla birlikte deprem felaketinde vefat ettiklerini duyurdu.

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