Haluk Levent çağrı yaptı: Biz yeteri kadar yardım aldık! Vergiden düşülecek yardımı istemiyorum

Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlar ile ilgili "Biz yeteri kadar yardım aldık, yardım etmek isteyenler AFAD'a yollasın" dedi. "Bizi içine çekmek istedikleri duruma girmek istemiyoruz" diyen Haluk Levent, "Bu bir politik tartışma mıdır, tartışmadır, ama bizler burada yaraları sarmak için varız! ifadelerini kullandı.

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Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlarla ilgili konuşup, AFAD çağrısı yaptı. Fox Haber’in yayınına bağlanan Haluk Levent, Hatay’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Bizler depremin ilk gününden itibaren bölgedeydik, sadece Hatay’da değildik, Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da şu anda arkadaşlarımız hâlâ Malatya’da, Gaziantep’te ve Elbistan’da.

3 bin kişilik Ahbab Çadır Kenti

- Şu anda ne yapabiliriz diye söylemeye gerek kalmadan geçmişteki tecrübelerimize, en başta deprem bölgesinde en başta bir depo oluşturmak, hemen çadır kentler kurmak, akabinde konteyner kentler için girişimde bulunmak gibi ilkelerimiz ve adımlarımız vardı.

- Bunu en son Elazığ depreminde yaşamıştık ve aynısını uyguladık. Şu anda arkadaşlarımız ile Ahbap Çadır Kenti’ni kurduk. Burada 3 bin aileyi barındırabileceğiz. Yemek çıkartacağız.

Burada sadece Ahbab yok, herkes var

- Bakın burada sadece Ahbap yok, burada birçok STK var, hatta Ahbap’tan daha çok çalışan STK var. Bir kere şunu söyleyeyim bu konuda gerçekten hakkaniyetli davranmak lazım, çok güzel çalışmalar yapılıyor. Jandarmasından polisine, valiliğinden AFAD’a hepsiyle koordineli çalışıyoruz.

- Herkesin bir tek amacı var. Her şeyi eleştirebiliriz, ben de eleştiririm, herkes de her şeyi eleştirebilir, şu anda bizler buraya eleştirel gözle değil, burayı yapıcı kılacak, yaraları saracak noktalarla yapabiliyoruz.

Geç kalındı mı, kalındı, sorun var mı var

- Geç kalınmış mıdır, kalınmıştır. Sıkıntılar yaşanmış mıdır, yaşanmıştır. Bu konu Ahbap’ların konusu değil. Bizi içine çekmek istedikleri duruma girmek istemiyoruz. Bu bir politik tartışma mıdır, tartışmadır, ama bizler burada yaraları sarmak için varız.

Ahbab'ın diğerlerinden farkı ne?

- Bizim gibi birçok STK var, çok da iyi çalışıyorlar ama Ahbap’ın bir farkı var onu söylemek zorundayım, geçen İzmir depreminden sonra üç ay biz bölgede kaldık herkes gitti. Ve bu konuda da İzmir Valiliği de buna şahittir. Şimdi ise yine biz deprem bölgelerinde kalacağız ve elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Biz buradayız, valiliğimizle, AFAD’ımızla, polisimizle jandarmamızla ve diğer STK’larla buradayız.

Altı yılda 1.5 milyar lira dağıttık ama...

- Biz fazla bağış toplama derdinde değiliz, çünkü bizim derdimiz yok. Ahbap’ta para diye bir şey yok. Ben altı yılda 1,5 milyar dağıttım ama parayı görmedim. Bizim derneği büyütelim, kamu yararına yapalım; bir kere kamu yararını şirketler vergiden düşüyor ya, bu konuda eleştiri alabilirim, belki bir gaf da yapabilirim ama içimdekini söylemek istiyorum.

Vergiden düşülecek yardımı istemiyorum

- Vergiden düşerek yapılacak yardımı ben istemiyorum. Ben gönlünden versin istiyorum, vergiden düşsün diye değil. O yüzden başvuruda bulunmadım, bulunmayı da düşünmüyoruz. Hatta biz yeteri kadar yardım aldık, kalan yardımı da, yardım etmek isteyenler AFAD’a yollasın. Devletin kurumudur, birlikte çalışıyoruz.