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Depremde yerle bir olmuştu! Emre Apartmanı'nın şantiye şefi İstanbul'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Depremde yerle bir olmuştu! Emre Apartmanı'nın şantiye şefi İstanbul'da yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun'un İstanbul'da yakalandığı bildirildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun'un İstanbul'da yakalandığı bildirildi.

Depremde yıkıma uğrayan Gaziantep'teki 12 katlı Emre Apartmanı'nın kesilen kolon iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıkmıştı.

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