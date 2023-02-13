BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,10
ALTIN 1.125,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sağlık personeli yeleği giyerek yaptı! Havalimanında yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sağlık personeli yeleği giyerek yaptı! Havalimanında yakalandı

HATAY’daki deprem bölgesinden sağlık personeli yeleği giyerek bilgisayar çaldığı iddia edilen ve İstanbul Havalimanı'nda yakalanan zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.

Abone ol

Depremzedelerin Adana’dan tahliyesinin yapıldığı sırada İstanbul Havalimanı’na gelen uçakta üzerinde 112 Acil ibareli yelek bulunan bir zanlı durduruldu.

Şüphelinin yanında bulunan valizde, 1 adet üzerinde petrol etiketli bilgisayar kasası, 1 adet bilgisayar monitörü ve sağlık malzemelerinin bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Gaziosmanpaşa 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 

Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, cezaevine sevki yönünden işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremde ölenlerin sayısı tahmini 72 bin 663! TÜSİAD ve TÜRKONFED Raporu dehşete düşürdü
Depremde ölenlerin sayısı tahmini 72 bin 663! TÜSİAD ve TÜRKONFED Raporu dehşete düşürdü
Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı! 'Baraj yıkılıyor' yalanı...
Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı! 'Baraj yıkılıyor' yalanı...
Deprem felaketinde 8. gün! Can kaybı artıyor, mucizeler sürüyor! Dakika dakika son bilgiler
Deprem felaketinde 8. gün! Can kaybı artıyor, mucizeler sürüyor! Dakika dakika son bilgiler
Sibel Kaya depremin 170. saatinden enkazdan sağ çıkarıldı
Sibel Kaya depremin 170. saatinden enkazdan sağ çıkarıldı
Film gibi olay! 200 mülteciyi İstanbul diye Sakarya’ya indirdiler! Taksimetre şok etti
Film gibi olay! 200 mülteciyi İstanbul diye Sakarya’ya indirdiler! Taksimetre şok etti
Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
OHAL kararnamesi yayımlandı: Sağlık alanında yeni tedbirler
OHAL kararnamesi yayımlandı: Sağlık alanında yeni tedbirler
Madencilerden duygu dolu mesaj: "Mühendis olun, sağlam binalar yapın"
Madencilerden duygu dolu mesaj: "Mühendis olun, sağlam binalar yapın"
"İç savaş başladı" diyen Hatayspor yöneticisi gözaltına alındı
"İç savaş başladı" diyen Hatayspor yöneticisi gözaltına alındı
THY, onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı
THY, onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı
Selçuk Bayraktar duyurdu: BAYKAR'dan depremzedelere 1000 konut desteği!
Selçuk Bayraktar duyurdu: BAYKAR'dan depremzedelere 1000 konut desteği!
Ömer Yurtseven'den destek kampanyası! Dünyaca ünlü NBA oyuncularının formalarını açık artırmaya çıkardı!
Ömer Yurtseven'den destek kampanyası! Dünyaca ünlü NBA oyuncularının formalarını açık artırmaya çıkardı!