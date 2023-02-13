Sağlık personeli yeleği giyerek yaptı! Havalimanında yakalandı
HATAY’daki deprem bölgesinden sağlık personeli yeleği giyerek bilgisayar çaldığı iddia edilen ve İstanbul Havalimanı'nda yakalanan zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.Abone ol
Depremzedelerin Adana’dan tahliyesinin yapıldığı sırada İstanbul Havalimanı’na gelen uçakta üzerinde 112 Acil ibareli yelek bulunan bir zanlı durduruldu.
Şüphelinin yanında bulunan valizde, 1 adet üzerinde petrol etiketli bilgisayar kasası, 1 adet bilgisayar monitörü ve sağlık malzemelerinin bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Gaziosmanpaşa 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, cezaevine sevki yönünden işlemlerin devam ettiği öğrenildi.