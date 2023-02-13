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Madencilerden duygu dolu mesaj: "Mühendis olun, sağlam binalar yapın"

Madencilerden duygu dolu mesaj: "Mühendis olun, sağlam binalar yapın"

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi madencileri, deprem bölgesinde çok can kurtardı. Depremzedelerin kahramanı olan madenciler kaldıkları okulun sınıfına duygu yüklü mesaj bıraktı.

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Depremin ardından bölgeye gönderilen Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessesesi'nde çalışan maden işçilerinden bir grup Hatay'ın Hassa ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda konakladı. Arama kurtarma çalışmalarından sonra dinlenmek için okula gelerek ihtiyaçlarını gideren maden işçileri, yeni bir göreve gidecekleri için okulu boşalttı.

Duygu dolu mesaj
Sınıfları konaklamak için kullanan madenciler, öğrenciler için tahtaya öğrencilerin mühendis olup sağlam binalar yapmalarını içeren bir mesaj bıraktı.

"Aranızdan çok iyi mühendisler çıksın, güzel sağlam binalar yapın"
Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Bizler Zonguldak madencileriyiz. Sizler için buradaydık. Acınız acımızdır. Hayat paylaştıkça güzelleşiyor. Bizler sizin sınıflarınızı siz yokken sizin yokluğunuzu aratmadık. Şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz; haberinizi alır almaz hiçbir dakika düşünmeden ailemizi geride bırakarak enkaz bölgesine ulaştık. Kiminizin annesini, babasını, dedesini, ninesini enkaz altından aldık. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi. Hepinizi çok seviyoruz. Sizlerden bir isteğimiz var. Derslerinizi iyi çalışıp aranızda çok iyi mühendisler çıksın ki güzel sağlam binalar inşa edin, edin ki başka analar, babalar, çocuklar ağlamasın. Yetim öksüz kalmasın sizlere güveniyoruz. Öğretmeninize güvenin ve ona sıkıca sarılın.

"Hakkınızı helal edin"
Not: Sevgili öğretmenim bizler sınıfları okulda kullandık. İmkanlarımız dahilinde temiz bırakmaya çalıştık. Ne yazık ki su ve elektrik olmadığından biraz kirli bırakmış olabiliriz hakkınızı helal edin. TTK Üzülmez Müessesi."

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