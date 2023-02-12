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Depremde ölen kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Ebru Yaşar yeni gelişmeyi duyurdu: "En acil şekilde sağlayacağız"

Depremde ölen kızının elini bir an olsun bırakmamıştı! Ebru Yaşar yeni gelişmeyi duyurdu: "En acil şekilde sağlayacağız"

Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla'nın elini tutarak yürekleri yakan baba Mesut Hançer için harekete geçen ünlü sanatçı Ebru Yaşar ve eşi iş insanı Necat Gülseven yardım eli uzatmış ve acılı babaya eşyalı bir ev alınacağını açıklanmıştı. Ünlü şarkıcı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Acılı aileyle görüştük, Ankara’da yaşamak istiyorlar biz de en acil şekilde Ankara’da hem evlerini kuracağız hem de tüm ailenin iş imkanlarını sağlayacağız" dedi.

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Depremde ölen kızı Irmak Leyla'nın elini tuttuğu fotoğrafla yürekleri yakan ve hafızalara kazınan Mesut Hançer; "Evladım benim canımı aldı da gitti. Anneyi babayı toprağa vermek farklı evladı vermek daha farklıymış. Kendi ellerimde mezarını açıp kendi ellerimle toprağa vermek tarif edilemeyecek bir acıymış" demişti.

Ece Üner ile canlı yayında konuşan acılı baba "Maddi manevi hiç birşeyim kalmadı. Burda hiç bir imkanım kalmadı, Şuan kızımın arkadaşının evinde kalıyoruz ama nereye kadar kalacağız?"  ifadelerini kullanmıştı.

İş insanı Necat Gülseven ve Ebru Yaşar'dan yardım eli
Irmak Leyla'dan sonra "Canlı bir cenazeyim, ben de bir enkazım" diyen acılı babaya #BirlikteGüçlüyüz diyerek tv100 ailesi el verdi. tv100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven acılı baba ile konuştuğu ve eşi Ebru Yaşar Gülseven ile birlikte babaya eşyalı bir ev alınacağını açıklanmıştı.

Ebru Yaşar yeni gelişmeyi duyurdu
Acılı baba Mesut Hançer’e isteği üzerine Ankara’dan ev alınacağını ve ayrıca kendine iş imkanı da sunulacağını vurgulayan ünlü sanatçı Ebru Yaşar yaptığı paylaşımda yeni gelişmeyi duyurdu. Yaşar paylaşımında, “Yaşadığımız facianın 7. Gününde yaralarımızı tek yürek olduk sarmaya çalışıyoruz. Mesut Bey ve kızının yüreğimizi dağlayan bu karesi hafızalarımızdan silinmeyecek. Acılı aileyle görüştük, Ankara’da yaşamak istiyorlar. Biz de en acil şekilde Ankara’da hem evlerini kuracağız, hem de tüm ailenin iş imkanlarını sağlayacağız. Rabbim tüm bu acıyı yaşayan vatandaşlarımızın yardımcısı olsun, yapılan tüm iyilikleri ve duaları kabul etsin   #BirlikteGüçlüyüz “ ifadelerini kullanarak müjdeli haberi duyurdu.

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