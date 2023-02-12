Kahramanmaraş depremi felaketinde 7. gün! Can kaybı çok arttı deprem bölgesinden son haberler

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaşanan yıkım inanılmaz boyutlara ulaştı. Can kaybı artarken, arama kurtarma çalışmaları mucize kurtuluşlara sahne oluyor. Öte yandan 10 ilde depremde yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalardan dolayı deprem suçları soruşturma büroları kuruldu.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17'de 7.7, aynı gün saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu.

Son açıklanan bilgilere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde 24 bin 617 kişi ölürken, 80 bin 278 kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları hiç aralıksız sürerken ölü sayısının çok daha fazla artmasından endişe ediliyor. İşte deprem bölgesinden son dakika haberler...

06.45 Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntı

AFAD: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.8 büyüklüğünde artçı deprem gerçekleşti.

02.15 Ölü sayısı 24 bin 617'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hayatını kaybeden kardeşlerimiz artmaya devam ediyor. 24 bin 617 vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin kimlik belirleme işlemleri ve defin işlemleri tüm hızıyla devam ediyor.

01.40 10 ilde deprem suçları araştırma büroları oluşturuldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Adalet Bakanlığı tarafından depremden etkilenen 10 ilde depremde yıkılan binalardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalardan dolayı deprem suçları soruşturma büroları kurulmuştur. Şu ana kadar 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili olarak sorumluluğu tespit edilmiş, 1’i tutuklanmış 113’ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Gerekli adli süreç titizlikle devam edecek.

00.25 Yıkılan binaların yüzde 95'i 99 öncesine ait

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Şu ana kadar Gaziantep'te 19.320 evin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu konuda vatandaşlarımız e-devlet üzerinden bilgilendirilmektedir. Yıkıla binaların yüzde 95'nin 99-2000 öncesi yapılar olduğunu görüyoruz. 2000 sonrası yapılan yapılarda mevzuatın ne kadar önemli olduğunu bu nokta da görebiliyoruz.

00.10 Tahliyeler devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Hava araçlarıyla aralıksız şekilde yardım ve tahliye görevine devam ediyoruz. Deniz Kuvvetlerimize ait SH-70 Sea Hawk helikopterleri de deprem bölgesinde hız kesmeden yaralı vatandaşlarımızın hastaneye tahliyesini gerçekleştiriyor” ifadelerine yer verdi.