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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye geçmiş olsun ziyaretine gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye’ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşme Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti. Katar Emiri, deprem felaketi sonrası Türkiye’yi ziyarete eden ilk lider oldu.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Katar olarak ne gerekiyorsa destek vermeye hazır olduklarını iletti.

Deprem bölgesine 10 bin konteyner ev sevkiyatı

İlk olarak arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderen Katar ardından 10 bin konteyner evin Türkiye'ye sevkiyatını başlattı. 10 bin mobil evin ilk bölümü bugün yola çıkmak üzere hazırlanıyor. Katar Kalkınma Fonu Genel Müdürü Khalifa bin Jassim Al-Kuwari, mobil evlerle yüklü ilk geminin Hamad Limanı'ndan ayrılmaya hazırlandığını söyledi.

Evlerin küçük ama tuvalet, mutfak ekipmanı ve oturma odası gibi her türlü imkanı içinde barındırdığını ifade eden Al-Kuwari, gemide şu an 306 mobil evin bulunduğunu aktardı.

Al-Kuwari, 400 ila 500 mobil evin içinde bulunduğu başka bir geminin ise yine bu hafta içinde limandan hareket edeceğini duyurdu.

14 milyon dolar katkı

Diğer yandan Katar Televizyonu, 10 Şubat günü depremzedeler için "Yardım ve Dayanak" ismiyle bir kampanya başlatmıştı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, kampanyaya, 14 milyon dolarlık katkı sağlamıştı.

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