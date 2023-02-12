Babala TV'nin 'Yarseli Barajı patladı' yalanıyla ilgili Oğuzhan Uğur'dan açıklama: Gereken yapıldı

Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Babala TV tarafından Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığına yönelik bir iddia ortaya atıldı. İddia asılsız çıktı. Haberi yayan çalışanın görevinden uzaklaştırıldığını duyuran Oğuzhan Uğur, "Burada bin kişiyiz. Arada 1 tane yanlış haber çıkabiliyor çıktı gereğini yaptık. " dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sahadaki arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ekipler enkaz ile mücadele ederken bir yandan da asılsız ihbarlar ile mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

Babala TV tarafından ortaya atılan "Yarseli Barajı patladı” iddiası ortalığı karıştırdı.

Ekipler çalışmalarını durdurup güvenli bir yere gitmek için harekete geçtiğinde iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Oğuzhan Uğur, “Yarseli Barajı patladı” iddiasının asılsız çıkmasının ardından Instagram hesabı üzerinden bir açıklamada yaptı.

"Burada bin kişiyiz"

Uğur açıklamasında, "Yanlış haberi hemen yayından kaldırdık. Maalesef aramızdan uzaklaştırmak zorunda kaldık. Teyidine güvenmiş olsa dahi bir kaç kere daha teyit ettirmek zorundaydı. Yanlış yapmış. Olabilir burada bin kişiyiz. Arada 1 tane yanlış haber çıkabiliyor çıktı gereğini yaptık. Ama olmaması gerekirdi keşke olmasaydı" dedi.