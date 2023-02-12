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Tüm kameralar o ana odaklandı... Deprem bölgesinde duygusal buluşma

Tüm kameralar o ana odaklandı... Deprem bölgesinde duygusal buluşma

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır’da yıkılan Galeria İş Merkezi enkazından sağ çıkan Aysel Kirişçi ve ailesi, kendilerini kurtaran güvenlik güçleriyle enkaz başında buluştu. Duygu dolu anlar yaşanan buluşmada Kirişçi, güvenlik güçlerine sarılarak teşekkür etti.

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde depremde yıkılan 7 katlı Galeria İş Merkezi ve Sitesi enkazından kurtarılan Aysel Kirişçi ve ailesi, kendilerini enkazdan kurtaran güvenlik güçleriyle bir araya geldi. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

"Gel sırtıma bin"

Kendisine bacaklarıyla merdiven yaptıklarını anlatan Kirişçi, “Uyandığımda yatağımın sallandığını gördüm, torunlarımı çağırdım, deprem olduğunu söyledim. Torunum üzerime atladı. Bekledik, bacayı açtılar çıktık. Yüksekten korktuğum için dedim 'Ben nasıl ineceğim aşağı?' Orada güvenlik güçleri vardı, ‘Gel sırtıma bin’ dedi, ben de 'Binersem sırtın kırılır' dedim. Bana 'Annemsin' dedi ama binmedim...

"Dizlerini merdiven ettiler"

-Dizlerini merdiven ettiler, sağdan soldan tuttular indim aşağı doğru, sonra hatırlamıyorum. Gözümü bir açtım ambulansın içerisindeyim. Sağlık çalışanlarına iyi olduğumu söyledim, 'Beni indirin başkalarına bakın' dedim. Beni kurtaran herkesi öpüyorum, evlatlarımdır. Allah onlara güç kuvvet versin. Rabbim bütün ümmeti Muhammed’in yardımcısı olsun” dedi.

"Kiloluyum evladım, beni indiremezsin dedi"

Kurtarma çalışmalarına katılan Özel Harekat Polisi Gökhan Çavuşoğlu ise, kurtarılan Aysel teyzenin kilolu olduğu için sırta binmek istemediğini söyledi. Çavuşoğlu, “Merdiven boşluğundan aşağıya inerken büyük bir blok vardı. 'Ben çok kiloluyum evladım, beni indiremezsin' dedi, ben de 'Merak etme biz yanınızdayız' diyerek büyük bloğun oradan aşağıya indirdim. Orada yaklaşık 50 kişi indirdik. Devletimiz, milletimiz canla başla çalışıyor. Hala enkaz alanındayız" dedi.

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