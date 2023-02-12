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Depreme markette yakalandı enkazdan 123 saat sonra çıkarılan kız: Annemi 3 gün boyunca

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Depreme markette yakalandı enkazdan 123 saat sonra çıkarılan kız: Annemi 3 gün boyunca

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde markette göçükte kalan annesini kaybeden, kendisi ise 123 saat sonra kurtarılan 23 yaşındaki Melisa'nın hastaneden ilk görüntüsü geldi. Durumu iyi olan Melisa'nın annesini yaşatmak için rafların arasında bulduğu çikolata ve gofretle beslediği ancak, annesinin sıkıştığı için enkazda 3 gün dayanabildiğini söylediği öğrenildi.

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İkinci depremin merkezi Elbistan’da 6 bloklu Yıldızkent sitesinin girişindeki BİM markette depreme yakalanan 23 yaşındaki Melisa Ülkü hayatta kalmayı başardı.

Saat 09.57’de bölgede arama kurtarma çalışması yapan polis arama kurtarma ve AFAD ekipleri, 6 bloklu Yıldızkent sitesi enkazında ses fark etti.

Tepki üzerine yaklaşık 5 saatlik çalışmayla ekipler adeta iğneyle kuyu kazdı. Kendisine ulaşan ekipler Melisa'ya korkmamasını, bütün ekiplerin yanında olduğunu ifade etti. Melisa ise annesinin hayatını kaybettiğini, susadığını ifade etti.

AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma ve UMKE ekiplerinin zamanla yarışı dün saat 16.40'da mutlu bitti. Depremin ardından 123. saatte çıkarılan Melisa, İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yoğun bakımda olan ve gayet sağlıklı olan Melisa'yı ilçede arama-kurtarma çalışmalarını koordine eden Vali ziyaret etti. Sağlığının yerinde olduğu gözlenen Melisa'nın ise annesini yaşatmak için mücadele verdiği öğrenildi.
Dış Ticaret uzmanı olan Melisa'nın rafların arasında kaldığı, hareket edebildiği için enkazda sıkışan annesini 3 gün boyunca çikolata, çerez, bisküvi gibi bulabildiği yiyeceklerle besleyerek hayatta tutmaya çalıştığını belirttiği aktarıldı. Annesini kurtarmak için mücadele ettiğini ancak enkaz altında kaldığı için 3'üncü günün sonunda annesinin vefat ettiğini söylediği öğrenildi.
Kendisini kurtaran ekiplere ve hastanede en iyi şekilde bakan sağlık personellerine teşekkür eden genç kızın, kısa süre sonra servise alınarak tedavisine orada devam edileceği bildirildi.

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