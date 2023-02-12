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MEB'den okul öncesi eğitim kararı! Yarın eğitime yeniden başlıyorlar

MEB'den okul öncesi eğitim kararı! Yarın eğitime yeniden başlıyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası Tüm Türkiye’de eğitime 20 Şubat 2023 tarihine kadar ara verildiğini açıkladı. Ancak yeni açıklamaya göre 10 il dışındaki özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat itibarıyla eğitim ve öğretime başlamalarına karar verildi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 ilde de eğitim öğretimin 20 Şubat'a kadar uzatılma kararı aldıklarını belirterek, "Tüm Türkiye'deki öğretmenlerimiz var. 10 binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için 71 ildeki 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. Yani 20 Şubat itibarıyla eğitim öğretim başlayacak" dedi.

Ancak hem deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan anneler tarafından mesai saatlerinde çocuklarını bırakabilecek yer bulamadıkları göz önünde bulundurularak okul öncesi kurumların açılması yönünde yoğun taleplerin bakanlığa ulaştığı belirtildi.

Yeni alınan karara göre de depremden etkilenen 10 il dışında 71 ilde özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlamalarının uygun görüldüğü bildirildi.

MEB
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