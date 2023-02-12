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Valencialı futbolcuların gol sonrası gösterdikleri tişört alkış aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Valencialı futbolcuların gol sonrası gösterdikleri tişört alkış aldı

Milli futbolcu Cenk Özkacar'ın da formasını giydiği İspanyol ekibi Valencia'da futbolcular, Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmada attıkları gol sonrası üzerinde 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtü göstererek, depremzedeleri andı.

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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları, destek mesajları gelmeye devam ediyor.

La Liga'da milli futbolcu Cenk Özkacar'ın da formasını giydiği Valencia'nın evinde Athletic Bilbao ile oynadığı maç öncesinde depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Müsabakada Valencialı futbolcular, attıkları golden sonra Cenk Özkacar'ın yanına gelerek üzerinde 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtü kameralara gösterdi.
Karşılaşma Athletic Bilbao'nun 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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