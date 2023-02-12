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İşte Hatay'ın ölüm müteahhidi: İlkokul mezunu Hikmet Günsay! Şirketinin sloganı buymuş...

İşte Hatay'ın ölüm müteahhidi: İlkokul mezunu Hikmet Günsay! Şirketinin sloganı buymuş...

Depremin vurduğu Hatay'da en çok binası yıkılan şirketlerin başında Özburak İnşaat geliyor. Son 12 yılda yapılan tüm binalar depremde yıkılarak onlarca kişiye mezar oldu. Şirketin kurucusu ise "ilkokul mezunuyum" diyen müteahhit Hikmet Günsay...

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Antakya’da Özburak İnşaat'ın inşa ettiği binalar depremde yerle bir oldu. Çok sayıda vatandaş enkaz altında kaldı. Müteahhit Hikmet Günsay'ın şirketinin yıkılan binalarının hepsi de deprem yönetmeliğine göre hazırlandığı öne sürülen yeni binalar oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Gazeteci Bahadır Özgür, Hikmet Günsay'ın yaptığı yıkılan binaları sosyal medya hesabından paylaştı. 

"İlk inceleyeceğimiz inşaatçı bu"

Özburak İnşaat'ın şimdilik teyit edilmiş bilgi olarak, binalarının yüzde 25'inin yıkıldığını belirten Özgür, şunları söyledi:

– Neredeyse ayakta kalmış bir parça dahi yok. Hepsi 2010 sonrası yapılmış. İlk inceleyeceğimiz inşaatçı bu. Hikmet Günsay 2001'de inşaatçılığa başlamış. 2005'te Özburak İnşaatı kurmuş.

"İlkokul mezunuyum, 1500'den fazla konut yaptım"

– Bir röportajında ‘İlkokul mezunuyum. 1500'den fazla konut yaptım' diyor. 2017'de ilk rezidans işine girişince çektiği reklam filminde, Antakya'nın havadan görüntüsüne, yapılan inşaatlar etiketlenmiş. 1. derece deprem bölgesinde hepsi göğe yükseliyor.

Şirketinin sloganı buymuş...

– Sloganı da şöyle: ‘En iyi teknolojiyi en iyi malzeme ile buluşturup yaşlanılacak konut yapıyoruz.' O harita deprem gecesi tamamen değişti. Yardım çağrısı gelen yerlerin ilk sırasında bu binaların olduğu görülüyor.”

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