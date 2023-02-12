Balıkesir'de korkunç patlama! 18 kişi yaralandı

Balıkesir'de feci bir patlama meydana geldi. Kentte bir kokoreç tesisinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 18 kişi yaralandıAbone ol
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kokoreç üretim işletmesinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 18 kişi yaralandı.
Göbel Mahallesi'nde Ramazan Kalçık'a ait kokoreç üretim işletmesinin ocak bölümünde LGP tanklarından sızan gazın sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Patlamada, iş yerinde çalışan 18 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan 5'i Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Ekiplerin patlamaya ilişkin araştırmaları sürüyor.