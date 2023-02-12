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Afet bölgesinde kolon kestikleri belirlenen 2 kişi tutuklandı!

Afet bölgesinde kolon kestikleri belirlenen 2 kişi tutuklandı!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde can kaybı sayısı 24 bini aşarken afet bölgesi Gaziantep'te yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bir binada kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.

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