138 saat sonra enkazdan çıktı kurtarma ekibinin elini öptü

Kahramanmaraş’ta Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucunda enkazdan 138 saat sonra yaşlı çift sağ olarak kurtarıldı. Deprem felaketinin 6. gününde yaşanan inanılmaz kurtuluş herkesi sevince boğarken yaşlı adam çıkarken herkese umutla el salladı ve kendilerini kurtaran askerin elini öptü.

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Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Azerbaycan Bulvarı'nda Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Sena Nano (67) ile Abdulkerim Nano (67) çifti 138 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Yaşlı çift ekiplerin 8 saat çalışması sonrası kurtarıldı.

Enkazdan çıkarılan Abdulkerim Nano enkazdan çıkarıldıktan sonra sevinçle ellerini salladı ve kendilerini kurtaran askerin elini öptü. Yaralılar kendilerini bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.