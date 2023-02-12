BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,12
ALTIN 1.128,82
HABER /  GÜNCEL

138 saat sonra enkazdan çıktı kurtarma ekibinin elini öptü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
138 saat sonra enkazdan çıktı kurtarma ekibinin elini öptü

Kahramanmaraş’ta Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucunda enkazdan 138 saat sonra yaşlı çift sağ olarak kurtarıldı. Deprem felaketinin 6. gününde yaşanan inanılmaz kurtuluş herkesi sevince boğarken yaşlı adam çıkarken herkese umutla el salladı ve kendilerini kurtaran askerin elini öptü.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Azerbaycan Bulvarı'nda Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Sena Nano (67) ile Abdulkerim Nano (67) çifti 138 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Yaşlı çift ekiplerin 8 saat çalışması sonrası kurtarıldı.

Enkazdan çıkarılan Abdulkerim Nano enkazdan çıkarıldıktan sonra sevinçle ellerini salladı ve kendilerini kurtaran askerin elini öptü. Yaralılar kendilerini bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Düğün takılarını depremzedelere bağışladılar
Düğün takılarını depremzedelere bağışladılar
Kurtarma ekibi kumbara buldu acılı babanın söyledikleri herkesi gözyaşlarına boğdu
Kurtarma ekibi kumbara buldu acılı babanın söyledikleri herkesi gözyaşlarına boğdu
Kahramanmaraş depremi felaketinde 7. gün! Can kaybı çok arttı deprem bölgesinden son haberler
Kahramanmaraş depremi felaketinde 7. gün! Can kaybı çok arttı deprem bölgesinden son haberler
Bakanlıktan Hatay'da 'Çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına cevap
Bakanlıktan Hatay'da 'Çeşitli evraklar yok ediliyor' iddialarına cevap
Hatay'da 141. saatte anne ve 5 yaşındaki kızı enkazdan çıkartıldı
Hatay'da 141. saatte anne ve 5 yaşındaki kızı enkazdan çıkartıldı
142 saat sonra sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği
142 saat sonra sağ kurtulan Meltem öğretmenin ilk isteği
Felaketin 6. gününde umutları yeşerten haberler peş peşe geldi
Felaketin 6. gününde umutları yeşerten haberler peş peşe geldi
Murat Kurum depremin etkilediği 10 ildeki hasarlı bina sayısını açıkladı
Murat Kurum depremin etkilediği 10 ildeki hasarlı bina sayısını açıkladı
EPDK'dan "akaryakıt gemisi engellendi" yalanına yanıt
EPDK'dan "akaryakıt gemisi engellendi" yalanına yanıt
Kan donduran iddiası asılsız çıkan Uğur Kardaş gözaltına alındı!
Kan donduran iddiası asılsız çıkan Uğur Kardaş gözaltına alındı!
Hatay'da yıkılan bir binanın kolonlarından köpük çıktı
Hatay'da yıkılan bir binanın kolonlarından köpük çıktı
Burdur'da depremzedeler için toplanan malzemeleri çalarken yakalanan kadın tutuklandı
Burdur'da depremzedeler için toplanan malzemeleri çalarken yakalanan kadın tutuklandı