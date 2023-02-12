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Hatay'da 141. saatte anne ve 5 yaşındaki kızı enkazdan çıkartıldı

Hatay'da 141. saatte anne ve 5 yaşındaki kızı enkazdan çıkartıldı

Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan anne ve 5 yaşındaki kızı 141 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 6 katlı Hüseyin Dönmez Apartmanı'nda yaşayan anne ve 5 yaşındaki kızı deprem sonrası binanın enkazı altında kaldı.

Anne ve kızı 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından arama ve kurtarma ekipleri tarafından depremden 141 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Anne ve kızı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

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