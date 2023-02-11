TFF'den Hatayspor ve Gaziantep FK için yeni karar!

TFF, depremden etkilenen kulüplerin ligden çekilme taleplerini kabul etti. Yönetim kurulu toplantısında 6 Şubat'tan itibaren kalan maçlarda rakiplere 3 puan verilmesi kararını aldı.

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6 Şubat sabahı 04:17'de 7,7 büyüklüğünde, 9 saat sonra ise 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler Türkiye'yi derinden sarstı. Kahramanmaraş merkezli afet, çok sayıda can kaybına neden oldu. Toplam 10 ile etki eden depremin ardından futbol dünyası da yara aldı.

Depremden etkilenen kulüpler ligden çekildi

Depremden etkilenen futbol takımları ligden çekilme kararı aldı. Süper Lig'de Hatayspor TFF'ye yazı iletirken, Gaziantep FK'nın da resmi başvuruyu yapması bekleniyor.

Öte yandan TFF 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den Adıyaman FK, TFF 3. Lig ekipleri Niğde Anadolu, Malatya Arguvan Spor ligden çekilme kararı alındığını duyurdu.

Kalan maçlara üç puan verilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, dün bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda ligden çekilme kararı alan kulüpler ve liglerin kalan bölümü görüşüldü.

Toplantının ardından çekilen takımların başvuruları kabul edilirken, kalan maçlar için bu takımların rakiplerine 3 puan verildi.

Söz konusu karar;

-Spor Toto Süper Lig

-Spor Toto 1. Lig

-TFF 2. Lig

-TFF 3. Lig

kulüplerin birliklerine tebliğ edildi.

İşte TFF'den çıkan kararlar:

TFF bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda Profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin;

- Ligden çekilme taleplerinin kabulüne,

- Bu kulüplerin 2022-2023 futbol sezonunda 06.02.2023 tarihinden itibaren kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına ve rakip takımların (3-0) galip sayılmasına,

- Bu kulüplerin 2023-2024 futbol sezonunda; 2022-2023 sezonunda bulundukları liglerde sportif faaliyetlerinin devamına,

- Tüm profesyonel liglerdeki çekilen takımlara sezonun kalan kısmına ait TFF nezdinde doğan garanti alacaklarının ödenmesine karar verilmiştir."

Şampiyonluk adayları kaç puan alacak?

Dört büyük takımdan üçü ligin ikinci devresinde henüz Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ile oynamadı. Dolayısıyla üç büyükler bu maçlardan 6 puan alacak. Trabzonspor ise Hatayspor ile iki maçını da oynadı, Gaziantep FK ile ise ikinci devre maçını oynamadı. Bordo-Mavili kulüp hükmen galibiyetten 3 puan alacak.

Galatasaray

Gaziantep FK - Galatasaray

Atakaş Hatayspor - Galatasaray

Fenerbahçe

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Başakşehir

Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor

Medipol Başakşehir - Gaziantep FK

Beşiktaş

Beşiktaş - Gaziantep FK

Beşiktaş - Atakaş Hatayspor

Trabzonspor

Gaziantep FK - Trabzonspor

Lig Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile kapanacak

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe, ligi derbi ile kapatacak. Galatasaray'ın ligdeki son maçı Hatayspor'a, Fenerbahçe'nin son maçı ise Gaziantep'e karşıydı. İki kulübün de ligden çekilmesinin ardından ezeli rakipler, ligin son maçında NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ahmet Nur Çebi'nin isteği olmadı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün yaptığı açıklamada, ligden çekilen takımların tüm sezonki maçlarının yok sayılması gerektiğini dile getirmişti. Ancak karar Siyah-beyazlı kulübün istediği şekilde çıkmadı.

Çebi, dünkü bu açıklamasına "Zamansız" olduğu gerekçesiyle tepki gelince bugün bir açıklama yaparak, konunun Kulüpler Birliği'nde konuşulduğunu ve bu doğrultuda görüşlerini kamuoyu ile paylaştığını söyledi.