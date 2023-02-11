Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce vatandaşımıza mezar olan apartmanların sorumluları hakkında soruşturmalar devam ediyor.
Hatay’ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı’nda, 2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 dairesi bulunan 12 katlı Rönesans Rezidans da soruşturma konusu olan binalardan biri.
Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı tahmin edilen rezidansta çok sayıda vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
2013 yılında ‘Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans’ notuyla satışa çıkarılan rezidansın müteahhitleri hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı
Rezidansın, mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun tarafından yaptırıldığı belirtildi.
Mimar Coşkun olduğu belirtilen kişi, bugün paralarla Karadağ'a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.