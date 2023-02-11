Cumhurbaşkanı Erdoğan acı bilançoyu duyurdu! Depremde can kaybı arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 21 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 104 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da Turgut Özal Parkı’nda kurulan çadır kentte açıklamalarda bulundu. "Kahramanmaraş merkezli depremlerde 21 bin 848 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 104 kişi yaralandı. Yaraları en hızlı şekilde saracağız." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

Depremde evleri yıkılan vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını ya kendi şehirlerinde ya diğer vilayetlerde gideriyoruz. Sadece MEB'e bağlı okullarımızda yurtlarımızda uygulama otellerinde 460 vatandaşımız barınıyor. Geçici barınma merkezlerinde 1 milyon 100 kişi var.

"Kaos tüccarlarına karşı müsamahasız davranıyoruz"

Kira destek programı oluşturduk. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için hane başı 15 bin lira ödemede bulunacağız. Gereken neyse yapıyoruz. Sizden bir yıl süre istiyorum inşaları yapacağız.

Özellikle sosyal medya üzerinden yalan ve asılsız haberler yaymak suretiyle milletimizi kışkırtan kaos tüccarlarına karşı müsamahasız davranıyoruz.