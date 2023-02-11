Depremin 6'ncı gününden çok acı görüntüler! Kahramanmaraş'ın haline bakın
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 6'ncı güne girilirken, enkaza dönen şehir merkezindeki son durum dron ile havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Çalışmaların halen aralıksız devam ettiği illerden depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum ise havadan görüntülendi. Dron ile binaların enkazlarının yer adlığı görüntüler şehrin yaşadığı büyük yıkımı gözler önüne serdi.
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde depremde yıkılan Anadolu Apartmanında “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu.
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İşte bölgeden gelen son görüntüler...
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