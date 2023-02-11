Depremin 6'ncı gününden çok acı görüntüler! Kahramanmaraş'ın haline bakın

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Çalışmaların halen aralıksız devam ettiği illerden depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum ise havadan görüntülendi. Dron ile binaların enkazlarının yer adlığı görüntüler şehrin yaşadığı büyük yıkımı gözler önüne serdi.