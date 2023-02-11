Erdoğan Diyarbakır'da açıkladı! Üniversiteler yaza kadar tatil edildi

Depremden etkilenen Diyarbakır'da açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da 255 vefat olduğunu duyurdu. Erdoğan, ülke genelini kapsayan üniversite kararını paylaşarak üniversitelerin yaza kadar tatil edildiğini, uzaktan eğitim uygulanacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Kayapınar Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı Çadır Kenti ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, depremin Diyarbakır'da verdiği zayiatı aktararak "Diyarbakır'da 7'si tamamen yıkık 320'ye yakın bina kullanılamaz hale gelmiştir. 255 kardeşimiz vefat etmiş, 901 kardeşimiz yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır" dedi.

Erdoğan, ülke genelindeki üniversitelerle ilgili flaş kararı duyurdu. Erdoğan, "Üniversitelerimizi yaz mevsimine kadar tatil ediyoruz. Kredi yurtlar kurumunun yurtlarını depremzedeler için misafirhane olarak kullanacağız" diye konuştu. Erdoğan, üniversitelerde uzaktan eğitim uygulanacağını söyledi.

Erdoğan, "13 binin üzerindeki askerimizin Mart ve Nisan celpleri Mayıs ayına kadar ertelendi." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından diğer bölümler şöyle:

-Bu deprem 1999 depreminden 3 kat daha yıkıcı.

-Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun kanıtıdır. Ülkemizin yaşadığı depremin büyüklüğü konusunda tüm dünyada hemfikirdir. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu deprem 500 kilometrelik bir alanda yol açmıştır. Depremin yıkıma yol açtığı bölge 13 milyon insanımıza ev sahipliği yapıyor.

-Karayollarını ve demiryollarını ince bir tel gibi büküp bırakması depremin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle daha az can kaybına yol açtı. Çalışmaların sonlandırıldığı bölgedeki ekipleri yıkımın daha ağır olduğu Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a aktarıyoruz.

-Bize güvenin, bize inanın. Biz vatandaşımızı darda, yoklukta sokakta bırakmadık ve bırakmayız.

-Yüz binlerce konutu alt ve üstyapısıyla yeniden inşa edecek, depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz.

-Bazı odaklar ahlaksızca, edepsizce birlik beraberliğin tavan yapması gereken bir dönemde bunlar saldırı peşinde. Bugüne kadar birçok deprem, sel felaketlerini nasıl halletiysek bugün de halletme gücüne sahibiz.