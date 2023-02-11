Bir mucize daha yaşandı henüz 2 aylık! 128 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 2 aylık bebek, depremin 128'inci saatinde kurtarıldı. Sedye ile ambulansa taşınan miniği görenler büyük sevinç yaşadı.Abone ol
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan 2 aylık bebeği kurtardı.
Depremin 128'inci saatinde kurtarılan bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hem vatandaşlar hem de ekipler bebeğin sağ kurtarılmasının ardından büyük sevinç yaşadı.