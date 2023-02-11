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Bir mucize daha yaşandı henüz 2 aylık! 128 saat sonra kurtarıldı

Bir mucize daha yaşandı henüz 2 aylık! 128 saat sonra kurtarıldı

 Hatay'da enkaz altında kalan 2 aylık bebek, depremin 128'inci saatinde kurtarıldı. Sedye ile ambulansa taşınan miniği görenler büyük sevinç yaşadı.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan 2 aylık bebeği kurtardı.

Depremin 128'inci saatinde kurtarılan bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hem vatandaşlar hem de ekipler bebeğin sağ kurtarılmasının ardından büyük sevinç yaşadı. 

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